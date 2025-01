Soverato, domani la grande inaugurazione “Binario 21” a cura della scuola Don Bosco

Tra gli ospiti il vescovo Maniago, il presidente Palermo, il procuratore Curcio, l’assessore Caracciolo.

Sarà un evento di straordinaria importanza per il significato del Museo in sé ma anche per il valore simbolico e (ri)fondativo della scuola Don Bosco, che continua una gloriosa tradizione presente a Soverato da oltre cento anni. E che si mostra più propositiva e attiva che mai, con l’inaugurazione, domani alle ore 10 all’istituto salesiano, di un fiore all’occhiello creato negli anni scorsi dai ragazzi del liceo classico, ora restaurato e aggiornato per essere presentato al grande pubblico.

Si tratta di “Binario 21. Museo dell’indifferenza”. Un percorso allestito nei grandi spazi sotterranei dell’istituto salesiano dagli allievi della scuola. La mostra sarà senz’altro occasione per riflettere sulla Shoah, a pochi giorni dal Giorno della memoria.

Al tempo stesso, però, è un itinerario interattivo e immersivo, estremamente realistico, tra ricostruzioni autentiche, mise en scène, suoni e colori, nell’inferno dei campi di sterminio, che prende il nome dal binario della stazione di Milano dal quale partivano i treni diretti ai campi di concentramento.

Un luogo, insomma, dove non solo fare memoria, ma permettere ai ragazzi e al pubblico di rielaborare in modo consapevole e in chiave di speranza e impegno civile la tragedia dell’olocausto. L’obiettivo è proprio quello che gli studenti hanno voluto inserire nel nome: combattere l’indifferenza, parola chiave che la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, ha voluto fosse scolpita sulla pietra, nel Memoriale della Shoah a Milano.

Queste premesse spiegano la presenza di ospiti d’eccezione: Mons. Claudio Maniago, arcivescovo della diocesi di Catanzaro-Squillace, Maria Stefania Caracciolo, assessore istruzione della Regione Calabria, Rodolfo Palermo, presidente del Tribunale di Catanzaro, Salvatore Curcio, procuratore della Repubblica di Catanzaro, Danilo Ciancio, dirigente amministrativo del Tribunale di Catanzaro, Daniele Vacca, sindaco di Soverato, Pasqualino Serra, presidente dell’Its Cadmo e Domenico Agazio Servello, dirigente della scuola Don Bosco.

Tra i relatori, Roque Pugliese, delegato della comunità ebraica per la Calabria, Alessia Squillace, docente di storia e filosofia del liceo classico che ha guidato i ragazzi nella realizzazione del memoriale ed Elena De Filippis, già dirigente del liceo classico Galluppi di Catanzaro e docente di filosofia. A moderare i lavori, la giornalista Teresa Pittelli.

Appuntamento per domani, venerdì 24 gennaio, alle ore 10 all’istituto salesiano di Soverato.