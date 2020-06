Soverato – Domani l’ultimo saluto a Orlando “il guerriero” Fratto

Si svolgeranno domani, sabato 6 giugno, alle 17, nella Parrocchia Santa Maria Immacolata di Soverato i funerali di Orlando “il guerriero” Fratto, il 37enne deceduto questa notte in seguito a una lunga malattia.

A causa delle disposizioni in materia di Coronavirus, l’ingresso in chiesa è consentito a un numero massimo di 90 persone, muniti di guanti e mascherina.

Tramite un post pubblicato su Facebook, l’Associazione “Orlando il guerriero Onlus” invita quanti vorranno dare l’ultimo saluto al giovane di «non mettere in difficoltà le istituzioni e di rispettare le norme sul distanziamento sociale. Domani saluteremo Orlando come merita: con musica e tanto rumore». La salma, dopo la cerimonia, proseguirà per il cimitero di Satriano.