Soverato – Domenica 2 Agosto appuntamento con la grande musica

Manca ormai veramente poco all’imperdibile appuntamento con la grande musica. Domenica 2 agosto alle ore 21.30 andrà infatti in scena a Soverato, nel cortile dell’Istituto Salesiano S. Antonio di Padova, il Gran Galà lirico-sinfonico, omaggio a Gioacchino Rossini con la direzione artistica di Eleonora Pisano e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ernesto Alecci.

L’evento, inizialmente previsto per il 29 febbraio, giorno della nascita del compositore italiano, e rinviato poi a causa dell’emergenza coronavirus, si svolgerà nel rispetto delle misure anti-covid.

Grandi protagonisti della serata, che sarà presentata dalla giornalista Rossella Galati, saranno l’orchestra del teatro Cilea di Reggio Calabria diretta dal maestro soveratese di fama internazionale Vito Cristofaro, il soprano Eleonora Pisano, il mezzosoprano Marjla Jokovic, il basso Alessandro Tirotta e il violino solista Pasquale Faucitano.

L’importante iniziativa vuole essere la naturale prosecuzione del progetto “Concerto d’inverno” andato in scena con successo a febbraio 2019 al teatro comunale di Soverato. «Il nostro scopo – ha spiegato la Pisano – è quello di far apprezzare e riscoprire in modo originale e piacevole la musica classica. La città di Soverato ha già accolto con fervore ed entusiasmo la precedente iniziativa e così abbiamo deciso di proseguire in questa direzione per far avvicinare un numero sempre maggiore di giovani e soprattutto di “non esperti” del panorama classico a questo mondo affinchè possano scoprire il fascino e le bellezze di una forma d’arte che ci ha resi famosi in tutto il mondo».

Un progetto ambizioso dunque, che regalerà grandi emozioni ai presenti, reso possibile grazie alla fattiva collaborazione di diversi professionisti e partners locali, tra tutti la musicista Isabella Gallo, in qualità di collaboratore artistico, Giuseppe Chiaravalloti per l’area marketing e comunicazione, Emanuela Vitale e Imma Lazzaro di SoChic Event, Pino Procopio di Protek Servizi, Aver Garden, la musicista Francesca Procopio, e grazie al sostegno del consigliere delegato al turismo e spettacolo Emanuele Amoruso.