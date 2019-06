Soverato – Domenica 2 giugno al Deja V la serata finale del Beauty Contest

Domenica 2 giugno alle 19.00 al Deja V la serata finale del beauty contest che ha trasformato in modelle per un giorno le donne soveratesi.

Come obiettivo la bellezza, accompagnata da una serie di sottotemi indipendenti tra di loro, ma legati da un filo conduttore: la voglia di valorizzare il lavoro di chi opera nel territorio soveratese mettendo sul palco il dietro le quinte delle più promettenti professionalità che operano nel campo dell’estetica. La proposta arriva da Elena Scotti imprenditrice napoletana di origine, soveratese di adozione che, dopo la fortunata intuizione del “collagenum party” lancia il primo contest di bellezza della città di Soverato. Coinvolge esperti di make up, hair stylist e commercianti locali, per dare un nuovo volto alle donne soveratesi, modelle per un giorno, in gara sui social a caccia di “like”.

Arbitri della gara i giurati tecnici che domenica 2 giugno si incorreranno per il galà finale all’interno del “Deja V”, in cui saranno assegnati il premio social facebook, il premio social instagram, il premio della critica e del main sponsor della manifestazione.

<<L’evento- spiegano gli organizzatori, è stato realizzato in collaborazione con l’ Accademia ARMÒNIA del Maestro Marco Manfredini, impegnata a realizzare il progetto orientato ad esaltare la bellezza in tutte le sue sfumature, Antonio Battaglia di Lovely Hair e Natalie Condino di Class. Nella serata finale si creerà un vero set, in cui si potrà interagire con i partecipanti e ragionare sulla percezione pubblica della bellezza reale. Non si tratta di un concorso di bellezza, ma di un fashion contest, realizzato con il lavoro dell’esperta di make up Concy Staffanelli, pensato come momento d’incontro di diverse forme di produzione artistica che passano per il make up ma anche per la fotografia e la moda>>. L’evento si svolgerà alle 19.00 e sarà ad ingresso gratuito.