Soverato – Domenica 4 Agosto una giornata di sport al Lido Marechiaro

DOMENICA 4 AGOSTO

Stiamo organizzando (Joy Volley – Beach Volley Calabria) un super evento insieme a Decathlon Italia

Una giornata come piace a noi: all’insegna dello Sport!

A partire dalle 10 fino alle 13.30, ecco cosa vi aspetta:

-direttamente in spiaggia: sup, kayak e snorkeling;

-Beach tennis: la tappa regionale torneo non agonistico DM/DF/DMX (doppio maschile femminile e misto);

-Calisthenics: che ci accompagnerà per tutta la giornata con la Summer Cup 2019 by Movimento Calisthenics.

L’appuntamento pomeridiano è alle ore 15 dove inizieranno i tornei misti 3×3 di beach volley e beach soccer.

Mentre dalle 17 sul lungomare ci aspettano yoga, Crossfit Kids e Crossfit

Vi aspettiamo a Soverato presso il Lido MARECHIARO, non mancate!