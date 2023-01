Soverato – Domenica 8 Gennaio “Que serà” in scena al Teatro del Grillo

Tra i più acclamati e apprezzati interpreti della commedia, Paolo Triestino e Edy Angelillo (quest’ultima reduce dal trionfo della scorsa stagione al Sistina con Rugantino), con Emanuele Barresi in un potente e intenso spettacolo scritto da Roberta Skerl dove comico e tragico si mescolano nella più pura tradizione della commedia italiana d’autore

PAOLO TRIESTINO

EDY ANGELILLO

EMANUELE BARRESI

QUE SERÀ

di Roberta Skerl

Regia di Paolo Triestino

Metti tre amici, da sempre e per sempre. Metti una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, perché l’allegria non manchi. Condisci il tutto in un giardino ad accogliere le parole, le risate ed i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni. Aggiungi infine che improvvisamente tutto cambi perché qualcosa di imprevisto, di molto imprevisto, accada e che ci si chieda cosa siamo disposti a fare per il nostro migliore amico.

Ecco così servito Que serà, uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. Roberta Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità.

«L’emozione è corporea… spettacolo teatrale intenso, colorato da diversi accenti emotivi in cui convivono la risata, la malinconia e l’amicizia nella sua forma più poetica, complice la profonda drammaturgia di Roberta Skerl. Il tutto impreziosito da una prova attoriale di alto livello e dalla regia dello stesso Triestino»

(Simone Marcari, Laplatea.it)

«Suggeriamo a chiunque di andare a vedere “Que serà” perché farlo fa sicuramente stare meglio, perché ci si immedesima nei personaggi e si può pensare che, fino a quando esisteranno persone così, per l’umanità c’è ancora un briciolo di speranza, almeno in teatro»

(Luciano Lattanzi, Media & Sipario)

DATA

Domenica 8 gennaio 2023

ORARIO

TURNO A ore 17:00

TURNO B ore 20:45

DURATA

90 minuti senza intervallo