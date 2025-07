Soverato e i rumori intollerabili

Qualche sera fa, all’interno del meraviglioso giardino botanico di Soverato – una terrazza verde a picco sul mare – ho assistito ad una bella rappresentazione dell’Oreste di Euripide.

Sono un frequentatore del teatro greco di Siracusa da almeno venticinque anni e devo dire che l’adattamento minimalista, la regia e l’interpretazione andati in scena a Soverato non hanno sfigurato affatto davanti al più blasonato appuntamento siciliano.

Si sa, però, che la tragedia greca richiede assoluto silenzio, sia perchè è rappresentata all’aperto (con tutto ciò che ne consegue in termini di qualità del suono), sia perchè i testi, pur attualissimi, non sono semplici e vanno ascoltati con attenzione.

Il silenzio è l’unica cosa che è mancata a Soverato: pur essendo abbarbicati sulla Panoramica, siamo stati costantemente disturbati dalla musica proveniente dai locali e persino dalla sirena del Corsaro (per chi non fosse pratico della geografia soveratese, le giostre sono esattamente dalla parte opposta della città, rispetto a Santicelli).

Spettacolo rovinato e semplici, amarissime riflessioni: perchè a Soverato – e solo a Soverato, ormai – qualcuno pensa di attirare clienti facendo più baccano possibile, come facevano i venditori ambulanti di varechina negli anni ’50? Che tipo di turismo stiamo attirando, se il numeroso pubblico di una manifestazione culturale deve soccombere ai tamarri che si sbronzano davanti ai locali ed ai loro rumorosi imbonitori? Perchè, molto banalmente, locali e discoteche non si “accontentano” di far ascoltare musica ai propri avventori, invece di diffonderla all’universo mondo senza alcun controllo?

La politica locale è evidentemente sorda – nel senso non figurato del termine – e, quindi, non sente il chiasso e non sentirà (o, comunque, non ascolterà) queste mie domande retoriche.

Evidentemente, tutto “fa brodo” a Soverato, dove manca palesemente una visione politica ed una programmazione del territorio.

Ne ho avuto conferma, ma non ne avevo bisogno, qualche notte dopo. Tra le 3.30 e le 5.00 del mattino, il quartiere nel quale vivo (Vignenuove, praticamente Soverato Superiore) è stato tenuto sveglio da una discoteca che si trova in zona lungomare che, a quell’ora e con quel volume, voleva forse allontanare gli ultimi “guerrieri della notte” ancora attaccati al loro drink (e diciamo drink…).

Io, invece, ho perso le ultime tre ore di sonno prima di iniziare l’ennesima, lunga e faticosa giornata di lavoro. Ma capisco che non posso pretendere di essere compreso.

Avrei in qualche modo recuperato, e qua parlo – nel senso etimologico del termine – pro domo mea, se da un anno, sul corso di Soverato, sotto le finestre del mio studio (e mentre in tutta Italia vengono delocalizzati), non fosse stata consentita l’apertura di un autolavaggio.

Insediamento che si trova ad una sessantina di metri da una scuola (zona di rispetto acustico assoluto) e ad otto metri dal palazzo più vicino.

Ogni tanto, su mia insistenza, viene l’ARPACAL e certifica che le immissioni rumorose sono intollerabili; si fa un’ordinanza “sindacale” (nel senso di “minimo sindacale”); poi – dubito abbiano letto “Il Gattopardo”, sarà solo furbizia paesana – si dicono da soli che va bene così, che tutto è cambiato….e tutto rimane com’è…

Ieri sera, e chiudo, un collega di fuori mi ha detto: “quanto è diventata inospitale Soverato”….ho abbassato la testa, senza poter replicare.

Aspetto, con ansia, che qualcuno trovi argomenti per replicare a me.

Fabrizio Costarella