Soverato, ecco l’Associazione Amici Mici. Il benessere del felino al primo posto

Nella città “Perla dello Jonio” è attiva, ormai da qualche mese, l’associazione Amici Mici, nata dall’amore e dalla passione per i gatti nutrito da alcuni giovani del comprensorio.

Lo scopo principale di questa associazione non profit è quello di tutelare, in ogni ambito, gli amici felini: sono molti i volontari che riempiono il proprio tempo libero dedicandosi alla salvaguardia delle colonie feline di Soverato, nutrendoli costantemente e curandoli anche dal punto di vista sanitario con vaccini, sterilizzazioni e quant’altro.

Grazie ai contributi raccolti gli encomiabili membri di Amici-Mici, inoltre, favoriscono anche l’adozione a contrasto del fenomeno del randagismo, ma con il principale scopo di regalare ai micetti delle famiglie amorevoli.

“Le nostre intenzioni sono di portare a conoscenza di tutti il grande valore, espresso in varie forme, che i gatti sanno danno a noi essere umani” ci spiega Sabina Cannistrà, la presidente dell’associazione. “Amo definire queste creature ‘anime ghost’ in quanto spesso, purtroppo, bistrattate senza che quasi nessuno se ne accorga. Noi puntiamo dunque a migliorarne la condizione promuovendo ogni possibile iniziativa benevola”.

“Il gatto – prosegue Cannistrà – è meritevole di rispetto come ogni creatura vivente, noi dell’associazione affrontiamo in prima persona le dinamiche più disparate e lottiamo quotidianamente l’indifferenza nei confronti di quella che ormai è una vera popolazione di felini. Tutto ciò ci spinge a puntare all’obiettivo di farci conoscere da tutti, sensibilizzando più persone possibili alla tematica”.

“E’ piu’ che giusto – conclude la presidente – curarli e sostenerli, la nostra attività è comunque solo all’inizio perché abbiamo diversi progetti futuri (la creazione di un’oasi felina su tutti) e per questo siamo sempre aperti a nuove collaborazioni”.

Il direttivo dell’associazione è composto, dunque, dalla presidente Sabina Cannistrà, il vicepresidente Giovanni Catrambone e la segretaria Irene Di Matteo. I soci sono Daniela Abruzzo, Rita Cortese, Caterina Mazzotta e Antonio William Ranieri, volontari Annamaria Commodaro, Rossella Beltempo, Ausilia Diaco, Angelica Fioroni, Cledi Damian, Mariateresa Seminaroti, Kety Franco, Francesco Villelli, Vincenza Donadio, Beata Sidalenka e Raffaella Coniglio.

Il link ‘vetrina’ per le adozioni è www.empethy.it mentre il sito web dove è possibile effettuare donazioni in favore dell’associazione è www.teaming.net/associazioneamicimicisoverato (link su cui, registrandosi, si donerà in automatico la simbolica cifra di 1 €).

Sono attivi i canali social “Associazione Amicimici-Soverato CZ” per Facebook e @amicimici_soverato per Instagram.

Chiunque volesse unirsi ad “Amici Mici” può contattare telefonicamente o Whats’App 3280881872, 3513706049 o 3396590727, o rivolgersi anche attraverso i social network. L’IBAN per le donazioni è IT47R0306909606100000195301 .