Soverato, effetto “Galilea”: Oltre 20.000 presenze e città sold out

Non è stata solo una fiera, ma una vera e propria prova di forza del turismo primaverile. La storica Fiera di Galilea, svoltasi nella giornata di ieri, ha trasformato Soverato nell’ombelico della Calabria, registrando numeri da record: secondo le stime, sono state oltre 20.000 le persone che hanno affollato le vie del centro e il celebre lungomare.

​Un Fiume di Gente tra Stand e Tradizione

​Fin dalle prime ore del mattino, la “Perla dello Ionio” è stata invasa da visitatori provenienti da ogni parte della regione.

Il tradizionale appuntamento del lunedì dell’Angelo (e del martedì successivo) ha confermato il suo appeal magnetico, mescolando l’offerta commerciale degli oltre cento espositori con il desiderio di socialità dopo le festività pasquali.

​Lungomare e Pizzerie Presi d’Assalto

​Il cuore pulsante dell’evento è stato, come da tradizione, il Lungomare Europa. La combinazione tra il clima mite e l’organizzazione capillare ha spinto migliaia di famiglie a riversarsi sulla costa.

​Locali e Bar: Tavolini occupati sin dal mattino per colazioni e aperitivi.

​Ristorazione: Il vero “boom” si è registrato nel settore food. Le pizzerie e i ristoranti della città hanno lavorato a ritmo serrato, con code chilometriche e il cartello “tutto esaurito” comparso già prima di mezzogiorno.

​Economia locale: Un’iniezione di ossigeno fondamentale per le attività produttive del territorio, che hanno visto una partecipazione che ricorda i grandi numeri del Ferragosto.

​Il Commento

​”Soverato ha risposto con una capacità d’accoglienza straordinaria,” commentano alcuni commercianti locali. “Vedere la città così viva è la conferma che la Fiera di Galilea non è solo una tradizione mercantile, ma un pilastro dell’identità cittadina e un motore economico imprescindibile.”

​Nonostante l’enorme afflusso, la gestione dell’ordine pubblico e della viabilità ha retto l’urto, permettendo a residenti e turisti di godersi una giornata di festa baciata dal sole e dalla convivialità. Soverato si conferma, ancora una volta, la capitale indiscussa del tempo libero sulla costa ionica.