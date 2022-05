Soverato – Equità e trasparenza per la nomina degli scrutatori

Alla data odierna abbiamo deciso di depositare un’Istanza all’Ufficio Elettorale della Citta’ di Soverato e all’Ufficio Elettorale Territoriale presso la Prefettura di Catanzaro, oltre che al Sindaco F.F, giacché la nomina degli scrutatori per la Citta’ di Soverato è avvenuta in maniera diretta da parte di una Commissione Elettorale presieduta dallo stesso Sindaco F.f , Arch. Daniele Vacca, e composta da Candidati alle prossime amministrative.

Tutto ciò ci porta nella condizione di richiedere il sorteggio e non accettare la nomina diretta degli scrutatori , giacché la stessa non garantisce i principi di equità’ e obiettività’. Il sorteggio è garanzia di trasparenza e oggettività delle operazioni di voto, oltre che di equo trattamento per gli iscritti all’albo degli scrutatori.

Mantenere la nomina diretta causerebbe un grave squilibrio fra le liste attualmente rappresentate in Consiglio, considerando anche la presenza di membri della commissione, come già’ detto, attualmente candidati, e quelle che invece non dispongono di rappresentanza.

Dott.ssa Azzurra Rita Ranieri

Candidato a Sindaco Lista Maestrale