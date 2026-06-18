Soverato, finanziato lo spostamento del depuratore. Altamura: «Opera strategica per l’ambiente e il turismo»

Oggi raggiungiamo un risultato di grande valore per la nostra comunità. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Regione Calabria e al Presidente Roberto Occhiuto per l’importante finanziamento destinato allo spostamento del depuratore, un’opera strategica che il nostro territorio attende e che rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini.

Si tratta di una visione di grande sviluppo che guarda al futuro e genera nuove opportunità per la crescita turistica del nostro comprensorio.

Un ringraziamento particolare all’Assessore regionale Antonio Montuoro , con il quale mi lega un rapporto di amicizia, stima e collaborazione che dura da oltre dieci anni. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne le qualità umane, la serietà politica e la costante attenzione verso le problematiche delle comunità locali. Il suo impegno e la sua vicinanza sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

Questo finanziamento dimostra come una politica fatta di ascolto, presenza sul territorio e capacità di dare risposte concrete possa produrre risultati significativi. Come assessore e come esponente di Fratelli d’Italia, sono orgogliosa del lavoro svolto dalle istituzioni regionali guidate dal centrodestra, che continuano a dimostrare con i fatti la volontà di investire sul futuro della Calabria.

Lo spostamento del depuratore non è soltanto un’opera pubblica: è un investimento sulla tutela dell’ambiente, sulla qualità della vita dei cittadini e sulle prospettive di sviluppo del nostro territorio. Per questo esprimo la mia più sincera gratitudine al Presidente Occhiuto, all’Assessore Montuoro e a tutta la Regione Calabria per aver creduto in questo progetto e per aver dato una risposta concreta alla nostra comunità.

Giusy Altamura