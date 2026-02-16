Soverato, Forza Italia chiama a raccolta il centrodestra: «Apriamo subito un tavolo per il futuro della città»

​ Come segretario cittadino, ritengo sia arrivato il momento di avviare una riflessione seria e condivisa all’interno del centrodestra sul futuro della città di Soverato.

Le prossime elezioni amministrative rappresentano un passaggio cruciale e non possiamo permetterci di arrivarci impreparati, né di rincorrere decisioni all’ultimo minuto, in affanno e senza una visione chiara.

​Per questo motivo riteniamo necessario aprire sin da subito un tavolo di confronto tra tutte le forze del centrodestra, con l’obiettivo di fare un bilancio dell’esperienza politica maturata finora, analizzare le criticità e, soprattutto, delineare una prospettiva comune su dove intendiamo portare Soverato nei prossimi anni.

​Non si tratta soltanto di discutere nomi o alleanze, ma di comprendere quale progetto politico e amministrativo il centrodestra voglia proporre alla città: quali priorità, quale idea di sviluppo, quale modello di governo locale.

​Come Forza Italia siamo pronti a dialogare in modo serio, costruttivo e responsabile, mettendo al centro l’interesse della comunità e la necessità di costruire un percorso condiviso, credibile e lungimirante.

​Ci chiediamo, e lo facciamo con spirito aperto e unitario, quali altre forze del centrodestra siano pronte a sedersi attorno a questo tavolo. Noi siamo disponibili fin da subito ad ascoltare, confrontarci e lavorare insieme, convinti che solo attraverso il dialogo e la programmazione si possa arrivare preparati alle sfide che attendono Soverato.

​Gabriele Francavilla Segretario cittadino

Forza Italia Soverato