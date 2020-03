Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, con apposita ordinanza avvisa la cittadinanza che è attivo il servizio di supporto per anziani, immunodepressi e in quarantena che non dispongono di assistenza di alcun tipo.

Contattando il numero 3332127938 saranno garantiti i servizi di spesa e reperimento farmaci con consegna a domicilio.