Soverato, Giacomo Mannino nominato nello staff del sindaco

Il Sindaco della città di Soverato Daniele Vacca, con Decreto n.27 del 18/07/2022, ha formalizzato la nomina di Giacomo Mannino nel proprio staff. Mannino supporterà, il sindaco nelle deleghe relative al Bilancio, Tributi e contenzioso tributario, continuando cosi il percorso politico intrapreso al servizio della città al fianco di Daniele Vacca.

“Desidero ringraziare il Sindaco per la fiducia riposta nella mia persona affidandomi tale importante incarico su materie che ritengo nevralgiche e delicate per il futuro della città quali sono il Bilancio, i tributi ed il contenzioso tributario”.

“Le mie competenze saranno poste a disposizione in forma completamente gratuita, proprio per sancire il mio impegno al servizio di Soverato e dei suoi cittadini”.

“L’impegno politico, quindi, continuerà al fianco ed a supporto di Daniele Vacca su materie complesse e strategiche sulle quali i cittadini nutrono molte aspettative dall’attuale Amministrazione. L’attività posta in essere tenderà, per quanto riguarda l’argomento “Bilancio”, a garantire il rispetto dei vincoli dello stesso, con particolare attenzione alla coerenza con gli obblighi del pareggio di bilancio, nonché con gli obiettivi fissati nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale”. Questa la dichiarazione del Dott. Mannino in merito alla nomina ricevuta.