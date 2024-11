Soverato – Giornata Mondiale del Diabete, l’impegno dei Lions e dell’A.N.I.A.D.

Sabato 16 novembre alle ore 17.00 presso la sala consiliare del Comune di Soverato, in occasione delle manifestazioni per la Giornata Mondiale del Diabete, il Club Lions di Soverato e Versante Jonico delle Serre insieme con la sezione Calabria dell’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici (A.N.I.A.D.) hanno organizzato un Convegno dal titolo LO SPORT INCLUSIVO NEL DIABETE MELLITO ponendo l’attenzione sull’attività fisica e sportiva come cardine della terapia del diabete.

Il Lions è da sempre impegnato della campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda la patologia diabetica e l’A.N.I.A.D. , unica associazione a livello europeo riconosciuta dall’International Diabetes Federation per quanto riguarda la tematica dell’attività fisica e sportiva nel paziente diabetico, focalizzando l’attenzione sulla necessità di una attività sia fisica che sportiva per migliorare il compenso metabolico del diabete mellito.

Oltre alle autorità istituzionali hanno relazionato la dott.ssa Giovanna Angotzi dell’Unità operativa di Diabetologia dell’A.S.P. di Catanzaro, il Dott. Giuseppe Pipicelli componente del Comitato Scientifico Nazionale dell’A.N.I.A.D. e già Vice Presidente Nazionale della stessa Associazione, la dott.ssa Deborah Ferraina presidente dell’A.N.I.A.D. Calabria e il prof. Francesco Gualtieri docente di scienze motorie e Responsabile Regionale per la Calabria del settore minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro.

Ha concluso i lavori il dott. Giuseppe Antonio Pipicelli Presidente del Club Lions di Soverato e Versante Jonico delle Serre.