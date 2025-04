Soverato, giornate di sole e temperature miti: la primavera accende la costa ionica

Bel tempo e clima primaverile stanno caratterizzando questi giorni a Soverato, dove cielo sereno e temperature comprese tra i 20 e i 24 gradi stanno regalando un assaggio d’estate anticipata alla Perla dello Ionio.

Fin dalle prime ore del mattino, il sole splende senza ostacoli, accompagnato da una leggera brezza marina che rende l’atmosfera piacevole e invita cittadini e visitatori a trascorrere più tempo all’aperto.

Il lungomare, le spiagge e i parchi cittadini si stanno animando di famiglie, sportivi e turisti di passaggio, approfittando delle condizioni meteo ideali.

Anche le attività commerciali e turistiche ne stanno beneficiando: numerosi stabilimenti balneari hanno riaperto in anticipo, mentre bar e ristoranti hanno rispolverato tavoli e sedie all’esterno per accogliere clienti desiderosi di pranzare o sorseggiare un caffè vista mare.

Le previsioni meteorologiche indicano che il bel tempo proseguirà per tutta la prossima settimana, con cieli sereni o poco nuvolosi e valori termici in lieve aumento, sfiorando i 25 gradi nel weekend.

Un’opportunità, dunque, per Soverato e per tutto il comprensorio ionico catanzarese di vivere un inizio di primavera all’insegna del sole, del mare e della vita all’aria aperta, in attesa della stagione estiva ormai alle porte.