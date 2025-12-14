Soverato, Giovanni Sgrò a “Trame Locali”: quando impresa, sport e comunità diventano un’unica visione

L’imprenditore ospite della quarta puntata del format di Soverato Uno: un racconto che intreccia alimentazione consapevole, benessere, lavoro e valori per i giovani

Giovanni Sgrò sarà il protagonista della quarta puntata di “Trame Locali”, la trasmissione di approfondimento culturale di Soverato Uno, in onda martedì alle ore 21 in prima serata e disponibile in contemporanea sul canale YouTube “Soverato Uno”, dove resterà poi accessibile nel tempo. La puntata, registrata nei giorni scorsi negli studi allestiti presso la libreria “Non ci resta che leggere”, è condotta da Giorgio De Filippis e Laura Aloi.

Al centro dell’intervista, il percorso umano e professionale di Sgrò, presentato dai conduttori come imprenditore dello sport, dell’alimentazione naturale, della salute e del benessere, ma soprattutto come una figura capace di tenere insieme impresa e visione sociale.

Un “imprenditore con l’anima”, come è stato definito nel corso della trasmissione, profondamente legato al territorio e alle sue dinamiche economiche e culturali.

Ampio spazio è stato dedicato al progetto Naturium, realtà che coniuga alimentazione naturale, filiera consapevole e valorizzazione del lavoro locale, oggi presente con punti vendita a Montepaone e Rende. Un progetto che non si limita alla vendita di prodotti alimentari, ma che si propone come idea culturale, fondata sul rapporto tra uomo e natura, sulla qualità del cibo e su un modello economico più etico e sostenibile.

Nel dialogo con i conduttori, Sgrò ha affrontato anche il tema dello sport e della sua storica esperienza nel mondo delle palestre, a partire dalla Flex Gym, parlando apertamente dei rischi legati all’estremizzazione del culto del corpo e delle ossessioni che possono nascere da una visione distorta dell’attività fisica.

Un approccio critico ma costruttivo, volto a smontare falsi miti sull’alimentazione e sul fitness, troppo spesso diffusi nel dibattito pubblico.

Non sono mancati riferimenti al passato di Sgrò come bodybuilder, vissuto però non come esibizione fine a se stessa, ma come esperienza formativa: la palestra e lo sport, nel suo racconto, diventano luoghi di educazione ai valori, alla disciplina, al rispetto di sé e degli altri, soprattutto per le giovani generazioni.

Sgrò si è definito un “imprenditore olistico”, capace di leggere insieme alimentazione, sport e dimensione socio-economica, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole, sana ed etica. Una visione che gli è valsa, non a caso, l’appellativo di “visionario” da parte dei conduttori.

La puntata di “Trame Locali” si configura così come un invito alla riflessione, oltre che alla visione: un racconto autentico che parla di territorio, lavoro, giovani e futuro.

L’appuntamento è per martedì sera alle 21 su Soverato Uno. Un’occasione da non perdere per conoscere da vicino una delle esperienze imprenditoriali più significative e originali del panorama locale.