Soverato – Giovedì 10 Settembre commemorazione tragedia “Le Giare”

Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 17,30 in Località Turrati di Soverato S.E. Monsignor Vincenzo Bertolone presiederà la celebrazione della S.S. Messa in ricordo delle 13 vittime che, nel lontano 10 settembre di venti anni fa, persero la vita per l’esondazione del torrente Beltrame.

La tragedia, consumatasi in chiusura del campo estivo Unitalsi, viene ricordata alla presenza delle più alte cariche Civili e Militari, dei parenti delle vittime e di tutti quei volontari, Dame e Barellieri che ancora oggi prestano servizio a favore di ammalati, disabili e non, e di quanti si rivolgono all’Unitalsi per ricevere aiuto e conforto.