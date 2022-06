Soverato – Giovedì 16 giugno la presentazione del libro “Milano Mia”

Soverato, giovedì 16 giugno presentazione libro “Milano Mia” di Dario Cosentino DARIO COSENTINO è calabrese di nascita, cresciuto a Soverato dove vive la sua famiglia, e milanese di adozione. Dopo dodici anni passati nelle agenzie di comunicazione della città, ora è un content creator e un consulente freelance specializzato in comunicazione digitale.

I social sono il suo pane quotidiano e ha iniziato a usarli come luogo in cui scrivere un racconto, anche fotografico, dai tempi di Flickr: Poi MySpace, Twitter, Snapchat e infine Instangram, dovve oggi porta a spasso la sua comunity con il format #GiraMilano: in particolare ama fare lunghe passeggiate all’alba, quando la città, secondo lui, dà il meglio di sè.

Nel suo libro Dario Cosentino ci porta a spasso nella sua Milano, quella che lo ha accolto quando era studente e di cui nel tempo ha esplorato le zone più famose e gli angoli più remoti, le vie imbellettate e i quartieri autentici,

Ci accompagna lungo percorsi unici e suggestivi: seguendo la letteratura e la cronaca nera, scoprendo i vecchi borghi e Chinatown, svelandoci la Milano romana e quella più silenziosa.

Vedremo con lui dove ha vssuto Dino Buzzati, quale panificio vende le pizzette più buone del mondo, che giro farà la nuova metro blu e da dove arriva il cavallo di Leonardo che accoglie i visitatori all’ingresso dell’ippodromo di San Siro. Un libro che permette ai milanesi di scoprire la propria città e guardare più in là della Madonnina. Dal libro “Milano Mia”.