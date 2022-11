Soverato, giovedì 24 novembre l’incontro “Stop alla violenza di genere”

“STOP ALLA VIOLENZA DI GENERE” – CONFRONTO TRA GENERAZIONE Z E BOOMER-, è il titolo dell’incontro che si svolgerà giovedì 24 novembre a partire dalle 8.30 al Teatro Comunale di Soverato. Un evento di formazione e di divulgazione ideato dalla Fidapa Sezione di Soverato per celebrare il 25 novembre, giorno dedicato alla violenza contro le donne, rivolto alla comunità scolastica e alle famiglie, alle associazioni e agli ordini professionali. Prevenire la violenza e contrastare il diffondersi degli stereotipi di genere tra i giovani, promuovere tra questi la cultura del rispetto e dell’uguaglianza, è la mission degli organizzatori.

Dopo i saluti istituzionali a cura: della presidente della Fidapa di Soverato, arch .Marisa Raffaela Gigliotti; della presidente Distretto Sud- Ovest Fidapa, dott.ssa Giuseppina Genua Ruggiero; del sindaco della Città di Soverato, arch. Daniele Vacca; del presidente dell’Ordine Avvocati di Catanzaro, avv. Antonello Talerico; del presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Calabria, dott. Danilo Ferrara; della presidente Fidapa di Botricello, nonché componente commissione integrata Pari Opportunità CNF, della presidente Fidapa Catanzaro, avv. Laura Gualtieri, della presidente Attivamente Coinvolte Centro Antiviolenza, nonché Consigliera Nazionale D.i.R.e- Calabria, avv. Stefania Figliuzzi; si entrerà nel vivo del fenomeno, che è diventato una vera emergenza sociale.

L’introduzione sarà affidata al Comitato Direttivo della Fidapa Soverato, rappresentato dall’avv. Roberta Ussia. La moderazione della Consigliera di Parità supplente della Provincia di Catanzaro, l’avv. Maria Anita Chiefari, permetterà di ascoltare le relazione a cura di:

– Avv. Prof.ssa Elena Morano Cinque – Docente UMG, Consigliera di Parità Provincia CZ.

Le diverse forme di violenza di genere: I campanelli d’allarme da non sottovalutare.

– Padre Piero Puglisi – Presidente Fondazione Città Solidale (Centro Antiviolenza “Aiuto Donna”)

Violenza di genere, violenza assistita e vittime di maltrattamento, vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo: Le risposte della Chiesa impegnata nel sociale.

– Dott.ssa Mariarita Notaro – Dirigente Psicologa SerD Soverato – ASP di Catanzaro, Coordinatrice Commissione Formazione Ordine Psicologi – Calabria.

Soffocate dall’Azzardo.

– Avv. Donatella Soluri – Presidente della Commissione Pari Opportunità –

Provincia di Catanzaro.

 Comunicazione e violenza tra reale e virtuale: Utilizza consapevole dei social.

– Dott.ssa Rosaria Lucia Altilia – Assistente Sociale – Criminologa.

Stolking e stolker: Chi sono e come riconoscerli.

– Avv. Eliana Corapi – Esperta .

Dialogo tra Avvocata e Generazione Z.

Un coro a più voci per dire NO alla Violenza di Genere!

Al convegno sono stati attribuiti dai rispettivi Ordini professionali i crediti per la formazione continua: ai partecipanti avvocati saranno accreditati n.3 crediti formativi mentre ai partecipanti assistenti sociali n. 3 crediti formativi e n. 2 deontologici.