Soverato, Giuseppe Pipicelli nominato socio onorario ADI: è il primo calabrese a ricevere il riconoscimento

Prestigiosa nomina dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Una carriera tra diabetologia, nutrizione, ricerca scientifica e impegno nel mondo dello sport

Prestigioso riconoscimento per il dottore Giuseppe Pipicelli. Il medico di Soverato è stato, infatti, insignito del titolo di socio onorario dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI).

A comunicargli ufficialmente la nomina è stata la presidente nazionale dell’associazione, Barbara Paolini. Un riconoscimento particolarmente significativo anche perché Pipicelli è il primo calabrese a ottenere questo titolo.

Medico con una lunga esperienza nel campo della diabetologia, della dietologia e della nutrizione clinica, Pipicelli è stato direttore dell’Unità Operativa Complessa di Diabetologia e Dietologia dell’Asp di Catanzaro e ha ricoperto anche l’incarico di consigliere nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi.

Particolarmente intenso il suo percorso all’interno dell’ADI, dove nel corso degli anni ha svolto numerosi incarichi di responsabilità. È stato presidente regionale della Calabria, coordinatore dei gruppi di studio, direttore scientifico della rivista Attualità in Dietetica e Nutrizione Clinica e probiviro per tre mandati. Attualmente fa inoltre parte del Committee Editorial Members del Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism.

Alla significativa attività professionale e scientifica si affianca una vasta produzione di pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali. Nel corso della sua carriera Pipicelli ha ricoperto anche gli incarichi di vicepresidente italiano dell’Associazione Italiana Celiachia e dell’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici. È inoltre componente scientifico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale.

Il suo impegno si estende anche al mondo sportivo. Attualmente è delegato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Catanzaro e delegato regionale per la Calabria della Federazione Italiana Giuoco Handball. Nel 2020 gli è stata conferita la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, la più alta onorificenza attribuita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

La nomina a socio onorario dell’ADI rappresenta dunque un ulteriore riconoscimento a un percorso professionale sviluppato nel tempo tra medicina, ricerca scientifica, associazionismo e sport, con particolare attenzione ai temi della nutrizione, della diabetologia e della promozione della salute.