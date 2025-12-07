Soverato, grande successo per “Dipingi la tua pallina di Natale”: l’evento solidale dell’Associazione Sole

Un pomeriggio di creatività, sorrisi e solidarietà quello vissuto presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato con l’iniziativa “Dipingi la tua pallina di Natale”, organizzata dall’Associazione Sole.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di tanti bambini accompagnati dalle loro famiglie, immersi in un laboratorio artistico natalizio all’insegna della condivisione e della beneficenza.

Pennelli, colori, brillantini e fantasia hanno trasformato semplici palline in vere e proprie opere uniche, pronte ad essere appese agli alberi di casa.

Il ricavato dell’iniziativa è stato interamente destinato a un progetto speciale: la decorazione artistica dei muri della pediatria di Soverato, un gesto concreto per rendere più accoglienti e sereni gli spazi dedicati ai piccoli pazienti.

“Il nostro obiettivo è portare bellezza dove può fare bene: un colore, un disegno o un personaggio possono dare coraggio ai bambini che vivono momenti difficili,” ha commentato il Presodente dell’associazione Sole , Nicoletta Frangipane, soddisfatta per la grande partecipazione e per la riuscita dell’evento.

L’iniziativa si è chiusa in perfetto orario, così da permettere ai piccoli artisti di raggiungere la piazza e vivere un altro momento attesissimo: l’arrivo di Babbo Natale, accolto da applausi, emozione e luci scintillanti.

Un appuntamento semplice ma potente, capace di unire arte, solidarietà e comunità. L’Associazione Sole conferma così la sua vocazione: illuminare la città non solo con luci, ma con gesti solidali che fanno la differenza.