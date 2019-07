Soverato, grande successo per la prima Rotary Cup

Coinvolgimento e partecipazione. Grande successo per la prima Rotary Cup a Soverato. Tre le categorie in gara: Laser, mista e Bic/Optimist. Una regata promossa e organizzata dal Rotary Club, ottimamente guidato dall’avvocato Francesca Catuogno, in collaborazione con il Circolo Velico di Soverato.

Lo spirito della bella manifestazione ha mantenuto tutte le attese della vigilia. La Rotary Cup si è, infatti, snodata tra le onde della baia di Soverato con l’obiettivo principale di divertire ma, soprattutto, di mettere al centro dell’attenzione il mare, la sua bellezza, la sua tutela, la sua valorizzazione. “Una ricchezza naturale del nostro territorio che tutto il mondo ci invidia” ha argomentato Francesca Catuogno, giunta al termine del suo intenso mandato da presidente.

Passerà le consegne il prossimo 13 luglio nelle mani del dottor Domenico Scopelliti, per l’avvio di un nuovo anno rotariano. “Siamo felicissimi per le attività svolte e per la crescita costante del Club” ha commentato Francesca Catuogno, prima di premiare con coppe, magliette e cappellini tutti i partecipanti alla Rotary Cup. Un successo che getta, a questo punto, le basi per una manifestazione da confermare nel tempo.