Soverato – Guardia di finanza sequestra oltre 300 capi contraffatti al mercatino

Scarpe, borse, portafogli, e addirittura abbigliamento per bambini: è quanto sequestrato dalla guardia di finanza al termine di una giornata di controlli nel settore del contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale. 335 capi falsi pronti per essere messi in vendita, probabilmente al mercato del venerdì, nel comune di Soverato.

Nell’ambito delle attività effettuate congiuntamente dai militari del gruppo di Catanzaro e della tenenza di Soverato, sono stati rinvenuti prodotti recanti vari marchi contraffatti di note maison di moda insieme a numerosi articoli sportivi.

Una stima preliminare effettuata sulla merce contraffatta ha permesso di quantificare il suo valore in circa 20.000 euro qualora fosse stata immessa sul mercato, proventi illeciti che avrebbero alimentato ulteriormente il circuito del falso.

All’esito dei controlli, i militari operanti hanno segnalato alla procura della Repubblica di Catanzaro 3 persone ritenute responsabili per i reati di commercializzazione di prodotti falsi e ricettazione.