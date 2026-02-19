Soverato, i conti tornano in ordine: la Corte dei Conti approva il piano di riequilibrio

Il Sindaco Daniele Vacca annuncia la fine di un’era di incertezza finanziaria: “Oggi è una giornata storica per la nostra città. Torniamo alla normalità contabile dopo anni di lavoro”.

SOVERATO – Dopo anni di attesa e un complesso iter burocratico, il Comune di Soverato vede finalmente la luce in fondo al tunnel dei bilanci. Con un videomessaggio affidato ai canali social, il Sindaco Daniele Vacca ha annunciato ufficialmente la notifica, da parte della Corte dei Conti, della delibera di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario.

Un risultato storico

​Visibilmente soddisfatto, il primo cittadino ha definito quello odierno come un traguardo fondamentale per il futuro della comunità. “Significa che dopo anni di incertezza e di duro lavoro, specialmente nell’ultimo triennio, il Comune di Soverato torna a una normalità contabile” ha dichiarato Vacca. L’approvazione mette fine a una lunga fase di gestione vincolata, restituendo all’ente una maggiore agibilità nella programmazione economica.

Meriti e metodo

​Il Sindaco ha tenuto a sottolineare come il risultato sia frutto di un lavoro corale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ufficio Finanziario, guidato dal dottor Bruno Iorfida, per il costante dialogo mantenuto con le istituzioni superiori. “È grazie alle interlocuzioni continue con il Ministero dell’Interno e la Corte dei Conti che siamo riusciti a mettere in ordine i conti del bilancio comunale” ha ribadito Vacca, estendendo il merito a tutta l’amministrazione.

​Il monito per il futuro: “Rigore e razionalità”

​Nonostante l’entusiasmo per lo sblocco del Piano, il Sindaco ha voluto lanciare un messaggio di prudenza. La “normalità” ritrovata non sarà un assegno in bianco per spese fuori controllo.

​”Questo non significa che ci sia concesso di spendere senza la dovuta razionalità. Continuerà un monitoraggio rigoroso sia da parte della Corte dei Conti che del Ministero dell’Interno.”

L’impegno per i prossimi mesi e anni, dunque, resta quello di mantenere i conti in ordine per garantire solidità alla città. Il video si conclude con un augurio che sa di ripartenza: “Viva Soverato”.

​In sintesi: i punti chiave della delibera

​Approvazione definitiva: La Corte dei Conti ha dato il via libera al Piano di riequilibrio.

​Fine del periodo di crisi: Si chiude una fase di instabilità durata oltre un decennio.

​Governance: Continuerà il monitoraggio ministeriale per garantire la tenuta del risanamento.