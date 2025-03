Soverato, i valori dello sport nel legame Vialli-Mauro e l’icona calabrese Mimì al Magna Graecia Experience

Gli esempi e i valori dello sport come grandi insegnamenti per la crescita dei più giovani. La voce iconica calabrese di Mia Martini riscoperta dai ragazzi attraverso il grande schermo.

E’ stata una mattinata intensa in compagnia del Magna Graecia Experience al teatro comunale di Soverato, la rassegna ideata da Alessandro e Gianvito Casadonte, con il sostegno di Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e Comune di Soverato che sta coinvolgendo gli studenti del territorio.

Ad aprire il programma di oggi è stato Massimo Mauro che ha parlato della sua profonda amicizia con Gianluca Vialli con cui ha condiviso l’esperienza alla guida della Fondazione nata per supportare la ricerca per la cura del cancro.

Per i giovani in platea è stata l’occasione preziosa per parlare anche del Massimo Mauro, giovane calciatore del Catanzaro ai tempi della serie A, e dei valori come la correttezza, l’osservanza delle regole, il rispetto degli altri e la solidarietà che aiutano ad accettare le sconfitte e gioire ancora di più delle vittorie.

“Cercare di avvicinare gli studenti all’esperienza di Vialli e degli sportivi che hanno dato tanto all’Italia credo sia di grande utilità per il loro futuro”, ha detto Mauro a margine dell’incontro sottolineando il valore dell’iniziativa del MG Experience.

La mattinata è proseguita con la visione di “Mimi’, tutti ne parlano io l’ho conosciuta”, commentata dal regista Gianfrancesco Lazzotta con alcuni allievi saliti sul palco. “Quando incontri gli studenti è sempre un’esperienza nuova – ha evidenziato – le reazioni dei ragazzi sono più coinvolgenti ed avvolgenti e danno un senso al nostro lavoro”.

Per l’ultima giornata, domani venerdì 21 marzo, il Magna Graecia Experience proporrà l’incontro con Marco Leonardi, protagonista di “Il mio posto è qui”, film diretto da Daniela Porto e Cristiano Bortone: una storia di amicizia e di emancipazione, ambientata nella Calabria rurale degli anni ’40 e sullo sfondo di profondi cambiamenti sociali.