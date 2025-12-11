Soverato, il 13 Dicembre inaugurazione del “Villaggio di Babbo Natale al Borgo Antico”

Lo spirito natalizio è pronto ad avvolgere Soverato Superiore con un evento magico dedicato a grandi e piccini. Il Comune di Soverato, in collaborazione con il Market e l’Azienda Agricola La Vecchia Soverato e l’Agenzia di Spettacolo Xenia Soverato, presenta il “Villaggio di Babbo Natale al Borgo Antico”, una manifestazione che promette di trasformare Piazza Cardillo in un vero e proprio angolo incantato.

​L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 dicembre, a partire dalle ore 16:00, in Piazza Cardillo a Soverato Superiore.

​ Un Pomeriggio di Magia e Divertimento

​Il cuore dell’evento sarà la suggestiva Casetta Luminosa di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale in persona e i suoi aiutanti. Non mancheranno momenti di divertimento per bambini con attività ludiche a tema, pensate per coinvolgere e intrattenere in un clima di festa.

​La tradizione gastronomica sarà onorata con la distribuzione gratuita di zeppole, un gesto di convivialità che scalderà l’atmosfera. Inoltre, il borgo si animerà con:

​Stand Espositivi: per la ricerca di articoli da regalo unici.

​Stand Gastronomici: per deliziare i visitatori con prodotti tipici e sapori natalizi.

​Musica Natalizia: in sottofondo, per accompagnare la passeggiata e accentuare la magia del periodo.

​L’iniziativa si preannuncia come l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia, sostenere le attività locali e regalare un pomeriggio indimenticabile alle famiglie del territorio.

​Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento che celebra la gioia e la magia del Natale nel suggestivo scenario del Borgo Antico di Soverato Superiore.