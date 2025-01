Soverato, il 2 febbraio ritorna la Stradonbosco

Il 2 febbraio 2025, l’Oratorio Salesiano di Soverato organizzerà la Stra Don Bosco, un evento che unisce sport, spiritualità e solidarietà in un’atmosfera di festa e condivisione.

La giornata avrà inizio alle 10:00 con la celebrazione della Santa Messa, un momento di riflessione e preghiera aperto a tutta la comunità. Successivamente, alle 11:30, prenderà il via la gara podistica non agonistica, con partenza dall’Oratorio.

Al termine della corsa, i partecipanti e il pubblico si ritroveranno in Oratorio per la cerimonia di premiazione, un’occasione per celebrare non solo i vincitori, ma anche l’impegno e l’entusiasmo di tutti i presenti.

Iscrizioni e Costi

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente in Oratorio. La quota di partecipazione è:

10€ per i singoli partecipanti

5€ per il secondo fratello o sorella

Pacchetto famiglia: 10€ per gli adulti e 5€ per i figli

Un’opportunità per trascorrere una giornata speciale con i propri cari, correndo insieme e vivendo il vero spirito della comunità salesiana.

Il Tema di Quest’Anno

Quest’anno, l’evento si ispira al motto: “Attesi dal Suo Amore – Gioiosi nella Speranza”, che richiama i valori della fede, della carità e della gioia, pilastri fondamentali della spiritualità salesiana.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa festa, aperta a grandi e piccini, sportivi e non. La Stra Don Bosco è molto più di una gara: è un’esperienza di unione, condivisione e amore per il prossimo.

Per ulteriori informazioni, visita l’Oratorio Salesiano di Soverato o contattaci sui nostri canali social. Ti aspettiamo per vivere insieme questa giornata indimenticabile!