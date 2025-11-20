Soverato, il 22 novembre l’Acoustic Trio di Francesco Giannini alla Festa di San Martino

Musica dal vivo e atmosfera di festa animeranno Via San Martino il 22 novembre, in occasione della tradizionale Festa di San Martino. Protagonista della serata sarà il Francesco Giannini Acoustic Trio, che si esibirà a partire dalle ore 21:00.

Un appuntamento pensato per coinvolgere cittadini e visitatori in un momento di condivisione musicale, all’interno di una delle feste più sentite del periodo autunnale.

L’esibizione del trio acustico accompagnerà la manifestazione con sonorità dal vivo e un’atmosfera intima, tipica delle performance unplugged.

La Festa di San Martino, da sempre legata alla tradizione popolare e ai ritmi della comunità locale, si conferma così un appuntamento di riferimento per il territorio, arricchendosi quest’anno della presenza del progetto musicale guidato da Francesco Giannini.

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività culturali e ricreative che animano Via San Martino e rappresenta un’occasione per riscoprire la socialità attraverso musica e tradizione.