Soverato, il 25 aprile “Liberiamo la spiaggia!”

Naturium ricorda l’appuntamento: una mattinata di impegno per l’ambiente e il bene comune

Mancano ormai pochi giorni all’iniziativa promossa spontaneamente da Valentina e Silvia, due cittadine innamorate del territorio calabrese, con il sostegno del progetto culturale Naturium.

L’appuntamento è fissato per giovedì 25 aprile, alle ore 10:00, presso l’anfiteatro sul Lungomare di Soverato. Da lì partirà una mattinata dedicata alla cura dell’ambiente e alla condivisione di buone pratiche civiche.

L’obiettivo è semplice e nobile: ripulire la spiaggia dai rifiuti in uno dei luoghi simbolo del territorio. Dopo il clean-up, seguirà una lezione gratuita di movimento e respirazione consapevole, per rigenerare corpo e mente in sintonia con la natura.

Naturium, che sostiene e promuove con entusiasmo l’iniziativa, ricorda che l’evento è aperto a tutti: adulti, bambini, famiglie, amici. I primi 30 iscritti riceveranno anche una maglietta in omaggio. Materiale informativo e operativo è disponibile presso il Naturium di Montepaone Lido.

“È un gesto semplice, ma carico di significato – ricordano gli organizzatori –. Prendersi cura della spiaggia è un modo per prendersi cura di sé stessi e della comunità in cui si vive”.

Il 25 aprile, dunque, la Liberazione passa anche dalla tutela del nostro ambiente. Un piccolo impegno per un grande cambiamento. Naturium invita tutti a partecipare e a portare con sé il desiderio di fare la differenza, insieme.