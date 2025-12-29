Soverato il 30 dicembre si accende con il ritmo della “Ottopiù”

Il “Salotto dello Ionio” si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. Il prossimo 30 dicembre, a partire dalle ore 18:00, le note travolgenti della street band Ottopiù invaderanno Corso Umberto I, regalando ai cittadini e ai turisti un pomeriggio all’insegna della musica itinerante e del divertimento puro.

L’energia del Sud scende in strada

​La Ottopiù non è una semplice banda, ma un collettivo di talentuosi musicisti calabresi capace di reinterpretare la tradizione bandistica del Meridione con una spinta moderna e vibrante.

Il loro segreto risiede in un mix esplosivo di strumenti a fiato e percussioni, un’alchimia sonora che trasforma ogni camminata in una parata festosa.

L’evento promette di colorare il cuore pulsante di Soverato, coinvolgendo il pubblico di tutte le età in un’esperienza immersiva. Non ci saranno palchi a dividere gli artisti dagli spettatori: la musica nascerà tra la gente, creando quell’atmosfera di convivialità tipica delle grandi feste di piazza del Sud Italia.

Un appuntamento da non perdere

​L’iniziativa si inserisce nel clima festivo di fine anno, offrendo un’occasione perfetta per lo shopping pomeridiano o per un aperitivo accompagnato da ritmi incalzanti.

La missione della Ottopiù è chiara: portare allegria e cultura musicale nelle strade, valorizzando le radici calabresi attraverso un linguaggio universale e festoso.

Info Utili:

​Dove: Corso Umberto I, Soverato (CZ)

​Quando: 30 dicembre, ore 18:00

​Ingresso: Libero e itinerante

​L’invito è esteso a tutti: preparatevi a lasciarvi trascinare dal ritmo della street band più energica della Calabria.

