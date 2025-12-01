Soverato: Il 7 Dicembre l’inaugurazione della “Casa di Babbo Natale” per un Natale di Inclusione!

Un Natale all’insegna della solidarietà, del gioco e dell’inclusione sta per accendere la magia delle feste a Soverato. Il 7 Dicembre 2025 è la data fissata per l’inaugurazione della tanto attesa “La Casa di Babbo Natale” presso il Villaggio dell’Inclusione in Piazza Maria Ausiliatrice.

​L’evento, organizzato con l’obiettivo di donare “un sorriso e tanta gioia a tutti i bambini”, prenderà il via con l’inaugurazione ufficiale alle ore 18:30.

​ Divertimento e Solidarietà per i Più Piccoli

​Il Villaggio non sarà solo un luogo di ritrovo, ma un vero e proprio centro di attività natalizie. I bambini potranno godere di:

​Divertimento e Giochi: Momenti ludici per tutti i partecipanti.

​Laboratori: Attività creative per stimolare l’immaginazione dei più giovani.

​Gli orari dedicati al divertimento sono suddivisi in due fasce: 10:00 – 13:00 e 16:30 – 21:30.

​L’iniziativa si distingue per il forte spirito solidale grazie al “Biglietto Sospeso”: un invito alla comunità a donare un contributo volontario nei punti di raccolta designati per “permettere a ogni bambino di essere parte della magia del Natale!”.

​ I Punti di Raccolta del “Biglietto Sospeso”

​Per facilitare la partecipazione, l’organizzazione ha istituito numerosi punti di raccolta distribuiti sul territorio. I cittadini che desiderano contribuire possono recarsi presso:

​Gimipro, Angelica Fashion Store, Room 21, Centro Estetico Beltà, Lory Style, Soverato Dolci, Auraca Viaggi, Primigi Store, Optometrica Olinea, BIBO Donna, BIBO Uomo, Sarabia Bar & Tabacchi, Gusto della Salute, Edicola Carapi, Escursione, Friland, Villa Ruset, Bar Nikavana, Farmacia Iemma, Flow, Salva Hair, Parafarmacia Votto, Camasini, Fraom Sorbetti, KABI’, e molti altri.

​L’iniziativa, patrocinata anche dalla Città di Soverato, si preannuncia come un momento fondamentale per rafforzare i legami comunitari e assicurare un Natale sereno e gioioso, all’insegna dell’inclusione, a tutti i bambini della zona.