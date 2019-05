Soverato, il 9 maggio parte la quinta edizione di “Euro.Soul Festival”

Tra le tante iniziative in programma, l’originale mostra “L’Europa in vignette”.

Mancano ormai pochi giorni e prenderà il via a Soverato la “V Edizione di Euro.Soul Festival”. Dal 9 all’11 maggio la cittadina jonica ospiterà eventi, convegni, meeting, attività sportive tutti centrati sul tema dell’Europa. Un progetto promosso con continuità dall’associazione “Jump” guidata da Pietro Curatola ed Erika Gerardini. Tra le tante iniziative in programma, presso la sede della Lega Navale verrà ospitata l’originale mostra “L’Europa in vignette”. Una selezione di opere di illustratori di tutto il mondo appartenenti al Fondo della Fondazione Giuseppe di Vagno di Conversano (Ba).

Ecco come Thierry Vissol, direttore del centro euro-mediterraneo “Librexpression”, ci aiuta a descrivere il senso dell’evento satirico e di riflessione “diversa” proposto da “Euro.Soul 2019”. “Quando il dibattito politico si trasforma in monologhi aggressivi senza punti di incontro – scrive Thierry Vissol – quando si riduce a slogan e tweet, quando le emozioni affogano la ragione, quando gli esperti sono screditati, quando le verità scientifiche diventano elastiche e relative, quando governi e parlamenti illiberali, eletti democraticamente, smembrano lo stato di diritto, senza che gli elettori se ne preoccupano, senza che l’Unione europea sia in grado di fare rispettare i valori che ne rappresentano l’anima, non solo la democrazia è in grave pericolo ma si pone la domanda: le nostre democrazie sono ancora in grado di garantire la democrazia?”.

“Esiste – continua Vissol – un modo, anche divertente, di aprire un dibattito serio con umorismo, ironia e sensibilità”. Questo modo è la satira politica. Le vignette presentate in questa mostra non sono ad appannaggio dell’Unione europea. La criticano, cioè pongono un problema, per incitare a discuterlo ad aprire un dibattito costruttivo, cioè a fare vivere la democrazia. L’apertura del Festival è in programma il 9 maggio alle ore 10 presso l’Istituto “Guarasci-Calabretta” di Soverato.