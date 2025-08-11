Soverato, il campione Gabriele Galli ospite di Naturium e Flex Gym

Domenica 17 agosto seminario su allenamento, alimentazione e motivazione con uno dei bodybuilder natural più vincenti d’Europa

Domenica 17 agosto, alle ore 16.30, la palestra Flex Gym di Soverato, insieme al progetto culturale Naturium, ospiteranno un evento imperdibile per atleti e appassionati di bodybuilding.

Protagonista sarà Gabriele Galli, giovane campione internazionale in preparazione per le competizioni autunnali 2025, che terrà un seminario dedicato alle strategie di allenamento e alimentazione, con un’attenzione particolare alla filosofia del bodybuilding natural.

A soli 24 anni, Galli ha già costruito un palmarès impressionante: Campione Italiano Classic Physique Juniores, Open e Assoluto NBFI 2023, Campione Europeo PNBA 2023 e Campione Mondiale Classic Physique Open ICN 2023. Ora è pronto a puntare ancora più in alto con una stagione che lo vedrà impegnato in selezioni nazionali e internazionali tra Firenze, Bologna e altre piazze di prestigio.

Il suo percorso sportivo inizia molto prima della sala pesi: per quindici anni ha praticato nuoto agonistico, conquistando titoli regionali e nazionali, fino a un record italiano in staffetta. Cinque anni fa l’approdo al bodybuilding, prima da autodidatta e poi sotto guida tecnica, fino a diventare un riferimento per tanti giovani atleti.

Parallelamente, Galli coltiva un percorso accademico d’eccellenza: laurea in Ingegneria Informatica e una magistrale in Cybersecurity Engineering ormai al traguardo. Appassionato di trekking e lingue straniere, vive lo sport come strumento per conoscere se stessi e migliorare la propria vita.

“L’unica responsabilità che sento sui social – racconta – è trasmettere valori sani ed etici. Non mi interessa inseguire visualizzazioni, ma motivare chi mi segue a dare il massimo in qualsiasi ambito, sempre in modo corretto e rispettoso.”

Durante il seminario, Galli condividerà la sua esperienza e i motivi che lo spingono a promuovere il bodybuilding: consapevolezza del proprio corpo, miglioramento continuo e salute come obiettivo primario.

Un appuntamento, quello del 17 agosto alla Flex Gym, che unisce la competenza tecnica di un campione alla passione per uno stile di vita sano, offrendo spunti preziosi a chiunque voglia allenarsi… dentro e fuori dalla palestra.