Soverato, il Cap. Cipriano è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri

Sarà il capitano Luigi Cipriano a guidare la Compagnia Carabinieri di Soverato. Nato a Taranto nel 1990, ha intrapreso la carriera militare all’età di 20 anni, frequentando dapprima l’Accademia di Modena e poi la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel 2015 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Tor Vergata. «Sono onorato e motivato per il trasferimento in Calabria», ha detto il comandante Cipriano, «regione per la quale avevo dato la mia preferenza. È una regione in cui non ho mai lavorato ma che apprezzo per la sua bellezza».

