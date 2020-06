Soverato – Il Centro Estivo Joy Volley sarà presto operativo

Condividi su:

Dopo lunghe giornate di confronto e studio della normativa da un lato e delle possibili soluzioni dall’altro, Joy Volley nei prossimi giorni presenterà le sue proposte per i centri estivi 2020 rivolti a bambini e giovani di età compresa dai 6 ai 18 anni.

Proposte che vanno dalle attività più sportive a quelle più ludico ricreative, con l’obiettivo di garantire un servizio e di dare risposte alle famiglie anche in questa estate particolare che sarà l’estate post emergenza Covid-19.

“Finalmente ripartiamo dai bambini e dai ragazzi attraverso varie proposte di centri estivi riformulate in sicurezza seguendo le linee guida nazionali – dice Antonio Stella responsabile del progetto – nuove opportunità di socialità, per trascorrere l’estate ed in prospettiva della ripartenza delle scuole a settembre. Si è trattato di un lavoro non facile per organizzarli e sicuramente sarà un’esperienza nuova per tutti – dice il sindaco Giacomo Cucini – ma sono certo che, con la collaborazione di tutti, i soggiorni saranno un momento di svago e socialità importante anche quest’anno.

Inoltre se sei un educatore, operatore sportivo, animatore, hai più di 18 anni e questa estate hai voglia di metterti in gioco nei centri estivi? Manda il tuo cv a info@beachvolleycalabria.it

Puoi restare aggiornato seguendo la pagina facebook Centro Estivo Joy Volley o contattaci al 348.6260734