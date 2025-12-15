Soverato, il cinema d’autore protagonista degli Incontri culturali del venerdì

Soverato si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento all’insegna della cultura e della riflessione sociale. Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato, si terrà un incontro culturale dedicato al cinema, promosso nell’ambito delle attività della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, giunta al XXXI Anno Accademico 2025/2026.

L’iniziativa rientra nel calendario degli “Incontri culturali del venerdì” ed è organizzata dal Centro Studi Ricerche e Formazione “Francesco Misiano”, da anni impegnato nella valorizzazione del pensiero critico e delle arti visive come strumenti di lettura della realtà contemporanea.

Al centro dell’incontro la proiezione del cortometraggio “Terre Inquiete (Chùmata Anavrammena)”, produzione del 2025, opera intensa e suggestiva che affronta temi legati alla memoria, al territorio e all’inquietudine dell’uomo moderno. Il film porta la firma del regista Matteo Scarfò, mentre la direzione organizzativa è curata da Giovanni Scarfò.

L’opera si inserisce in un percorso cinematografico attento alle radici culturali e alle tensioni sociali, utilizzando un linguaggio visivo evocativo capace di stimolare il dibattito e la riflessione collettiva. La proiezione sarà occasione non solo di visione, ma anche di confronto culturale, in linea con la missione formativa dell’Università Popolare e del Centro Studi promotore.

L’evento è patrocinato dalla Città di Soverato e si rivolge a un pubblico ampio e trasversale. La cittadinanza è invitata a partecipare, in un momento di condivisione che unisce cinema, cultura e identità territoriale, confermando Soverato come spazio vivo di produzione e diffusione culturale.