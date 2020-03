Soverato – Il Comune accelera per il nuovo palasport, sarà appaltato entro giugno

I due ultimi obiettivi da centrare prima della fine del mandato sono legati alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport e del primo porto turistico della città. E l’amministrazione comunale di Soverato spinge sull’acceleratore. L’assessore ai lavori pubblici Daniele Vacca non intende essere smentito dai fatti e annuncia l’apertura delle buste, che si ultimerà nelle prossime 24 ore, per l’affidamento dei lavori che si prevede di appaltare prima dell’inizio della stagione estiva.

L’obiettivo è realizzare il centro sportivo che sorgerà in via Amirante, nell’area che il Comune ha riacquisito dalla Provincia di Catanzaro. L’aveva ceduta per l’edificazione degli istituti di scuola secondaria nei pressi dei quali era prevista la creazione di un’area sportiva che mai si è portata a conclusione. Il sindaco Ernesto Alecci ne ha ereditato l’ispirazione, individuandola come spazio in cui investire i fondi ministeriali ottenuti.

Sabrina Amoroso — L’articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Catanzaro