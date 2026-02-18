Soverato, il fronte del No incontra i cittadini

Magistrati e avvocati a confronto per spiegare perché il referendum sulla giustizia non tutela i diritti dei cittadini

Informare prima di decidere. È questo il messaggio al centro dell’incontro pubblico promosso dal Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere, in programma il 19 febbraio alle ore 18:30 presso la Libreria “Incontro” di Soverato, in via Amirante 26.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire ai cittadini strumenti di comprensione chiari, affidabili e trasparenti su una riforma che tocca uno dei pilastri della democrazia: il funzionamento della giustizia.

Il quesito referendario, secondo i promotori del No, non rappresenta un reale passo avanti nella tutela dei diritti, né risponde alle esigenze concrete dei cittadini.

A dialogare con il pubblico saranno , magistrato e componente del Comitato del No, e , avvocato e rappresentante dell’. Due voci diverse, ma accomunate dalla volontà di riportare il dibattito su un piano costituzionale e democratico, lontano da slogan semplificatori.

Il cuore dell’incontro ruoterà attorno a una domanda centrale: la separazione delle carriere serve davvero ai cittadini? Secondo il Comitato promotore, il rischio è quello di indebolire l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’indipendenza della magistratura, senza risolvere i problemi strutturali della giustizia italiana, come la lentezza dei processi o la carenza di risorse.

“Informarsi è un diritto, comprendere è necessario” è lo slogan che accompagna l’iniziativa. Un invito esplicito alla partecipazione consapevole, in vista di una scelta che avrà conseguenze profonde sull’assetto istituzionale del Paese.

L’incontro di Soverato si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dal Comitato a difesa della Costituzione, con l’obiettivo di favorire un confronto aperto e diretto tra cittadini, magistrati e professionisti del diritto. Perché, come ricordano gli organizzatori, solo una cittadinanza informata può esercitare fino in fondo la propria libertà di scelta.