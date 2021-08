Soverato, il giorno delle esequie di Simona sarà dichiarato lutto cittadino

“L’intera comunità di Soverato si stringe attorno alla famiglia di Simona scomparsa prematuramente. Per un dolore di questo tipo non esistono parole di conforto adeguate. Il giorno in cui si terranno le esequie sarà dichiarato lutto cittadino”. Così il Sindaco Ernesto Francesco Alecci.

“La tragedia che ha colpito la famiglia Cavallaro è un dramma che tocca l’intera città di Soverato. Siamo attoniti e sconvolti per quello che è accaduto e per le circostanze con cui è stata strappata ai suoi cari questa giovane vita. Esprimo a nome mio e di tutto il Consiglio Comunale i più sinceri sentimenti di vicinanza e cordoglio alla famiglia Cavallaro”. Lo rende noto Emanuele Amoruso, Presidente del Consiglio Comunale di Soverato