Soverato – Il parco giochi “Simona Cavallaro” si illumina a festa per il Natale

Iniziativa natalizia a Soverato dove nel quartiere San Nicola, zona alta e panoramica della città jonica, il Parco Giochi “Simona Cavallaro” si accende. Il signor Alfio, il padre della giovane ragazza soveratese, prematuramente scomparsa poco più di un anno fa, ha voluto infatti omaggiare l’area di un sistema di illuminazione a tema come tributo d’amore verso la figlia Simona.

“Le luminarie – ha affermato Cavallaro – rendono l’area ancora più accogliente e festosa. Invito tutti, genitori e bambini, a visitare il parco dedicato a Simona. L’area – conclude – è attrezzata di giochi e chiunque verrà per usufruirne potrà regalare un sorriso in più a queste festività. Per tutte le informazioni in merito a come raggiungere il parco giochi potrà digitare direttamente su Google “Giardino Parco Giochi Simona Cavallaro”

L’ingresso è libero. Sicuramente un’idea lodevole quella di Alfio Cavallaro che ci tiene particolarmente all’iniziativa per ricordare, nel migliore dei modi, la cara Simona.