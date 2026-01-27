​Soverato, il piano anti-allagamenti regge l’urto: «Prevenire, non rincorrere le emergenze»

​Il Sindaco Daniele Vacca fa il punto sulla tenuta del territorio dopo le recenti piogge: «I lavori di regimentazione delle acque stanno dando frutti concreti. Cantieri ancora aperti per la sicurezza definitiva».

​SOVERATO – Mentre il maltempo continua a sferzare la Calabria, mettendo a dura prova la tenuta idrogeologica di molti centri costieri, Soverato sembra aver imboccato la strada della resilienza. A tracciare un bilancio positivo, seppur con la cautela di chi sa che il lavoro non è ancora finito, è il primo cittadino Daniele Vacca.

​Attraverso i propri canali ufficiali, il Sindaco ha espresso soddisfazione per la risposta della città alle intense precipitazioni degli ultimi giorni. Secondo la fascia tricolore, la “Perla dello Ionio” ha mostrato una capacità di assorbimento dei flussi piovani nettamente superiore rispetto al passato.

​La fine dell’era degli allagamenti?

​Per anni, Soverato ha dovuto fare i conti con scene di strade trasformate in fiumi e attività commerciali in ginocchio alla prima perturbazione seria. Un capitolo che l’attuale amministrazione punta a chiudere definitivamente.

​”Soverato ha risposto con maggiore tenuta rispetto al passato”, ha dichiarato Vacca. “È il segnale che il lavoro svolto fin qui sulla regimentazione delle acque sta producendo effetti concreti. Abbiamo scelto di prevenire, non di rincorrere le emergenze.”

​Cantieri in corso: visione e continuità

​Il piano d’azione non si ferma ai risultati già ottenuti. Come confermato dalle immagini diffuse dall’amministrazione, i mezzi meccanici sono tuttora all’opera in diverse zone strategiche della città. Gli interventi mirano a:

​Rafforzare il sistema di drenaggio urbano.

​Completare le opere di regimentazione ancora in sospeso.

​Ridurre al minimo il rischio di danni strutturali anche in caso di fenomeni meteorologici estremi.

​Sicurezza e responsabilità

​Per Daniele Vacca, la ricetta per una città sicura è chiara: servono scelte tecniche mirate, investimenti costanti e una continuità amministrativa che permetta di portare a termine progetti complessi.

​«Soverato va avanti con serietà e responsabilità», conclude il Sindaco, ribadendo l’impegno a tutelare i cittadini e il tessuto economico locale attraverso una programmazione che guardi al futuro, lontano dalla logica della “pezza” messa a danno già avvenuto.