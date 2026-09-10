Soverato, il ricordo de Le Giare 26 anni dopo: «Memoria e impegno per la sicurezza»

Ventisei anni non bastano a cancellare il dolore di una ferita che appartiene all’intera comunità. A distanza di oltre un quarto di secolo dalla tragedia del campeggio “Le Giare”, la città di Soverato torna a stringersi attorno al ricordo delle vittime e al dolore dei loro familiari.

​A farsi interprete del sentimento cittadino è il sindaco Daniele Vacca, che attraverso una nota ufficiale ha voluto rinnovare la vicinanza dell’amministrazione e della popolazione a chi, ancora oggi, porta i segni di quella drammatica vicenda.

​«Sono trascorsi ventisei anni dalla tragedia che colpì l’ex campeggio Le Giare, una ferita che resta nella memoria della nostra comunità», ha dichiarato il primo cittadino. «Oggi, come ogni anno, vogliamo ricordare le vittime e stringerci con affetto e rispetto ai loro familiari e a tutte le persone che portano ancora dentro il dolore di quel giorno».

​Un anniversario segnato quest’anno da un momento di intima commozione: l’ultimo saluto alla madre di Vinicio Caliò, una delle vittime del disastro. Le sue ceneri sono state affidate al mare, un gesto simbolico per accompagnarla nell’ultimo viaggio. «Un momento di particolare commozione ha accompagnato l’ultimo saluto alla mamma di Vinicio Caliò, affidata al mare con la dispersione delle sue ceneri, nella speranza che, oltre il tempo e il dolore, madre e figlio possano finalmente ritrovarsi in un abbraccio di pace», ha sottolineato il sindaco.

​Oltre al cordoglio e al valore della memoria, le parole di Vacca richiamano con forza la responsabilità delle istituzioni nel garantire che simili tragedie non si ripetano mai più. Il ricordo si trasforma così in un preciso dovere civico e amministrativo.

​«Come Sindaco, sento il dovere di custodire questa memoria insieme a tutta la cittadinanza. Ricordare, per chi amministra, significa anche rinnovare costantemente l’impegno per la sicurezza, la prevenzione e la tutela della vita», ha concluso il primo cittadino, ribadendo un concetto fondamentale per la gestione del territorio.

​Soverato conferma così che la memoria de “Le Giare” non è soltanto una ricorrenza sul calendario, ma un monito permanente per la tutela della vita e del territorio.