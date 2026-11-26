Un messaggio di profonda gratitudine e stima per gli anni di servizio al Comune, tra gentilezza, abnegazione e attenzione alle persone.

​SOVERATO – Un saluto carico d’affetto, riconoscenza e calore umano. Con un messaggio sentito e diretto, il vicesindaco di Soverato, Emanuele Amoruso, ha voluto rendere omaggio a Rocco Ciaccio in occasione del raggiungimento dell’ambito traguardo della pensione, dopo anni di attività al servizio del Comune e della cittadinanza.

​Nelle sue parole emerge innanzitutto il valore umano prima ancora di quello professionale: «Caro Rocco, ci mancherai tantissimo», esordisce il vicesindaco, legando il primo pensiero alla «grazia con cui hai sempre saputo stare tra le persone». Un ringraziamento esplicito va alla gentilezza, alla generosità e allo spirito di abnegazione dimostrati nel corso di tanti anni trascorsi negli uffici e nella vita amministrativa cittadina.

​Amoruso sottolinea come, al di là delle singole incombenze quotidiane, restino nell’esperienza comune «le cose più semplici, quelle che nella vita di ogni giorno fanno la differenza». Ed è proprio il rapporto umano il tratto distintivo che resterà nella memoria dei colleghi e di chi ha incrociato il suo cammino: «È soprattutto per il tuo modo di trattare le persone, Rocco, che sarai sempre un esempio per tutti noi».

​In chiusura, l’augurio per questa nuova fase della vita, all’insegna della serenità e degli affetti più cari: «Ti auguro di cuore di goderti questo tempo insieme alle persone che ami. Buona pensione, Rocco!». Un commiato suggellato dalle parole «Con gratitudine, riconoscenza e stima», a testimonianza di un legame che va oltre il ruolo istituzionale e che racconta il volto più autentico del servizio alla comunità.