Soverato, il sindaco ringrazia i Carabinieri: «Una risposta tempestiva ed efficace a tutela della comunità»

Esprimo il più sincero apprezzamento ai Carabinieri per la tempestiva ed efficace attività investigativa condotta in seguito alla rapina a mano armata avvenuta sabato 29 agosto ai danni di una ricevitoria Sisal della città.

La rapida individuazione di tre presunti responsabili, fermati poche ore dopo e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, testimonia la professionalità, la capacità operativa e la profonda conoscenza del territorio da parte dei militari dell’Arma.

«A nome dell’intera comunità di Soverato, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri impegnati nell’operazione e, in particolare, ai militari della Sezione Radiomobile, della Sezione Operativa e della Stazione di Soverato. La tempestività dell’intervento e il coordinamento delle attività investigative hanno fornito una risposta concreta a un episodio che ha destato comprensibile preoccupazione tra cittadini e operatori commerciali».

Il mio plauso va al tenente Alessandro Coccia per l’azione di coordinamento e rinnova la vicinanza dell’Amministrazione comunale al titolare e ai lavoratori dell’attività colpita.

«La sicurezza della comunità richiede collaborazione, presenza costante e fiducia nelle istituzioni. L’operazione condotta conferma il valore del lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine a tutela del territorio. Ribadiamo la nostra gratitudine all’Arma dei Carabinieri e la disponibilità del Comune a proseguire ogni utile forma di collaborazione».

Il Sindaco

Daniele Vacca

Città di Soverato