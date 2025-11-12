Soverato, Il Sindaco Vacca risponde a Forza Italia: “I vertici nel vortice della confusione”

​Il primo cittadino replica alle critiche sui “difetti strutturali” del nuovo Palazzetto dello Sport e sulla presunta “mancata visione”.

​SOVERATO (CZ) – Il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, è tornato a far sentire la sua voce sui social media, replicando in modo diretto e ironico alle critiche mosse da quella che definisce l’opposizione, etichettata con il termine “Vertici”. Le polemiche riguardano principalmente la recente inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport cittadino.

​In un lungo post intitolato polemicamente “I VERTICI nel VORTICE!”, il Sindaco Vacca contesta la validità delle accuse, suggerendo che i critici abbiano le idee confuse e stiano cadendo in un “vortice” di incomprensioni.

​ L’Affondo sui “Difetti Strutturali”

​La prima accusa respinta dal Sindaco è quella relativa ai presunti “difetti strutturali” dell’opera. Vacca ironizza sul fatto che i “Vertici” abbiano potuto rilevare tali problematiche in appena “un’ora di presenza” durante l’inaugurazione.

​Per chiarire il punto, il primo cittadino si è spinto a elencare la definizione tecnica di difetti strutturali (cedimenti, crepe, infiltrazioni d’acqua, deformazioni statiche), concludendo con una rassicurazione netta: “non c’è nulla da rifare!”. Il palazzetto, a suo dire, è pronto a diventare un moderno “contenitore di emozioni”.

​ Il Fattore “Visione”: Non Veggenza

​La seconda contestazione riguarda la “mancata VISIONE” del progetto, in riferimento alle dimensioni del campo da gioco che, a detta dei critici, non permetterebbero di ospitare gare internazionali.

​Il Sindaco ha respinto l’accusa, definendola una richiesta di “poteri da veggenti o magari da maghi”. Ha spiegato che, per prevedere gare internazionali nel 2019, sarebbe stata necessaria una sfera di cristallo.

​Dimensioni in gioco: Vacca ha specificato che un campo per gare internazionali richiede una misura tra i 38–42 m, contro i 34 metri del nuovo Palazzetto.

​Costi e Bilancio: Aggiungere i “miseri 4 metri in più” avrebbe significato dover prevedere “più cemento e più spese”, comportando due campate extra: “un lusso che il Comune non poteva (e non può) permettersi”.

​L’opera è stata realizzata con un finanziamento dedicato di 1.400.000 euro. Il Sindaco ha sottolineato l’efficacia della gestione economica, notando come altrove, strutture “meno complesse” (senza spalti) siano costate ben 1.800.000 euro. “un po’ MAGHI lo siamo stati davvero” ha concluso in merito al bilancio.

​ Palazzetto Pronto e Funzionante

​In conclusione, il Sindaco Vacca ha ribadito che “nessun altro lavoro è previsto” e che il nuovo Palazzetto dello Sport è “pronto, funzionante e pronto ad accogliere le attività sportive (e non) della nostra città”. Ha accennato soltanto a “piccole correzioni tecniche” allo studio, ma nulla di significativo.

​Il messaggio si chiude con un auspicio rivolto all’opposizione: “Con l’augurio che presto vedremo al VERTICE — stavolta sì — le nostre squadre!”.