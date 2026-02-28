Soverato, il sottopasso della vergogna: «È un nostro biglietto da visita, ma cade a pezzi»

Non è la solita lamentela da tastiera, ma il coro di chi la città la vive a piedi ogni giorno. Al centro del dibattito social, e non solo, finisce lo stato di degrado del sottopasso principale di Soverato, lo snodo vitale che collega l’area delle scuole e delle fermate degli autobus con le arterie principali del centro cittadino.

​Le immagini e le testimonianze raccolte descrivono una situazione di totale abbandono: mattonelle divelte, pannelli plastici ridotti in frantumi e muri deturpati da tempo e incuria. Una struttura che, anziché accogliere, sembra respingere chiunque vi transiti.

​«Una presentazione pietosa per i turisti»

​La critica sollevata dagli utenti sui canali social di Soverato Web punta il dito soprattutto sull’impatto d’immagine. «In teoria, questa è la presentazione di Soverato per un turista che arriva per la prima volta», si legge in uno dei post più condivisi. Il contrasto tra la vocazione turistica della “Perla dello Ionio” e la realtà “fatiscente” di uno dei suoi accessi principali è evidente.

​Il rischio, sottolineano i cittadini, è quello di trasmettere un senso di insicurezza e sciatteria proprio nei luoghi di maggior passaggio per studenti e pendolari.

​Una proposta creativa: Murales contro il degrado

​Non mancano però le proposte costruttive per uscire dall’impasse senza gravare eccessivamente sulle casse comunali. L’idea che sta raccogliendo consensi è quella di una rigenerazione urbana dal basso:

​Coinvolgimento dei writer: Chiamare giovani artisti locali specializzati in murales per trasformare i muri imbrattati in una galleria d’arte a cielo aperto.

​Interventi a basso costo: Una rinfrescata di vernice e una pulizia straordinaria per restituire dignità a un’infrastruttura fondamentale.

​Resta da capire se l’Amministrazione Comunale coglierà il suggerimento della cittadinanza o se il sottopasso continuerà a restare una “zona d’ombra” nel cuore della città.

​Il punto: La cura del dettaglio fa la differenza tra una meta turistica d’eccellenza e una cittadina ordinaria. Il sottopasso non è solo cemento, è un passaggio obbligato che merita luce e decoro.