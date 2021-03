Soverato – In diretta streaming la presentazione del libro “Freud sale in Purgatorio”

In occasione del 7° centenario della morte di Dante e per celebrare il Dantedì 2021, giovedì prossimo 25 marzo la Società Dante Alighieri – Comitato di Soverato organizza una lezione, in diretta streaming con gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore di Soverato, del dr. Mario Pigazzini che presenta il suo libro “Freud sale in Purgatorio”, pubblicato in questi giorni.

Il dr. Pigazzini due anni fa, il 15 marzo 2019, presentò nel Teatro Comunale di Soverato, sempre a cura della Dante Alighieri di Soverato, il libro “Freud va all’Inferno”, durante la Settimana del cervello, 2019.