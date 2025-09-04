Soverato in festa per la Madonna Addolorata: un ricco programma di celebrazioni religiose e civili

La città di Soverato si prepara a vivere giorni di fede, tradizione e festa con le solenni celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona della città.
Le celebrazioni, organizzate dalla Parrocchia Maria SS. Addolorata, si svolgeranno dal 14 al 21 settembre 2025 e offriranno un programma ricco e variegato, capace di unire momenti di profonda devozione a eventi di intrattenimento per tutta la comunità.
Un percorso di fede e riflessione
Il programma religioso è intenso e pensato per accompagnare i fedeli in un percorso spirituale. Si inizia domenica 14 settembre con la predicazione di Don Remo Forestina e si prosegue ogni giorno con la recita del Rosario e la Santa Messa, per culminare con le celebrazioni più solenni del 20 e 21 settembre.
Durante questi giorni speciali, la chiesa aprirà le sue porte a diversi momenti di preghiera, tra cui la celebrazione eucaristica vespertina con la benedizione dei bambini e degli educatori e un’ora di adorazione Eucaristica.
Un momento particolarmente toccante sarà la solenne concelebrazione di sabato 20 settembre, presieduta da Padre Giovanbattista Frisina, accompagnata dai canti del coro “Nihil Statua”.
Eventi per tutti i gusti
Oltre agli appuntamenti religiosi è previsto un programma civile altrettanto coinvolgente.
Si parte domenica 14 settembre con l’evento “Bimbi Chef: oggi cucino io!”, un’iniziativa pensata per i più piccoli. Venerdì 19 settembre, la piazza si animerà con la musica della “Vasco Street Band”, un tributo al celebre cantautore Vasco Rossi.
Il cuore dei festeggiamenti civili sarà nel weekend. Sabato 20 settembre si terrà la tradizionale “Festa della Tamantella”, una rassegna folkloristica che celebra le tradizioni locali. I festeggiamenti si concluderanno domenica 21 settembre con il gran finale “Artisti sotto le stelle”, una serata di spettacolo che vedrà esibirsi diversi talenti locali e non solo.