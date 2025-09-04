Soverato in festa per la Madonna Addolorata: un ricco programma di celebrazioni religiose e civili

La città di Soverato si prepara a vivere giorni di fede, tradizione e festa con le solenni celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona della città.

Le celebrazioni, organizzate dalla Parrocchia Maria SS. Addolorata, si svolgeranno dal 14 al 21 settembre 2025 e offriranno un programma ricco e variegato, capace di unire momenti di profonda devozione a eventi di intrattenimento per tutta la comunità.

​Un percorso di fede e riflessione

​Il programma religioso è intenso e pensato per accompagnare i fedeli in un percorso spirituale. Si inizia domenica 14 settembre con la predicazione di Don Remo Forestina e si prosegue ogni giorno con la recita del Rosario e la Santa Messa, per culminare con le celebrazioni più solenni del 20 e 21 settembre.

Durante questi giorni speciali, la chiesa aprirà le sue porte a diversi momenti di preghiera, tra cui la celebrazione eucaristica vespertina con la benedizione dei bambini e degli educatori e un’ora di adorazione Eucaristica.

Un momento particolarmente toccante sarà la solenne concelebrazione di sabato 20 settembre, presieduta da Padre Giovanbattista Frisina, accompagnata dai canti del coro “Nihil Statua”.

​Eventi per tutti i gusti

​Oltre agli appuntamenti religiosi è previsto un programma civile altrettanto coinvolgente.

​Si parte domenica 14 settembre con l’evento “Bimbi Chef: oggi cucino io!”, un’iniziativa pensata per i più piccoli. Venerdì 19 settembre, la piazza si animerà con la musica della “Vasco Street Band”, un tributo al celebre cantautore Vasco Rossi.

​Il cuore dei festeggiamenti civili sarà nel weekend. Sabato 20 settembre si terrà la tradizionale “Festa della Tamantella”, una rassegna folkloristica che celebra le tradizioni locali. I festeggiamenti si concluderanno domenica 21 settembre con il gran finale “Artisti sotto le stelle”, una serata di spettacolo che vedrà esibirsi diversi talenti locali e non solo.