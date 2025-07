Soverato in festa per la Madonna di Porto Salvo, programma religioso e civile

Si avvicina uno degli appuntamenti più sentiti e tradizionali per la comunità di Soverato: la Festa di Maria Santissima di Porto Salvo. Dal 5 al 10 agosto, la cittadina si animerà con un ricco programma religioso e civile, che unisce la profonda devozione mariana alla tradizione marinara.

Il manifesto, che annuncia l’evento, svela un calendario fitto di celebrazioni che si snoderanno nell’arco di sei giorni, con il titolo evocativo di quest’anno: “Con Maria, Pellegrini di Speranza”, un invito a vivere la festa non solo come momento di celebrazione, ma come un cammino spirituale e di comunità.

Le celebrazioni prenderanno il via martedì 5 agosto e culmineranno nella giornata clou di domenica 10 agosto. Tra i momenti salienti del programma, spiccano le celebrazioni eucaristiche che vedranno la partecipazione di figure ecclesiastiche di rilievo.

Giovedì 7 agosto, in particolare, la Messa delle 19:00 sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo della Diocesi di Vigevano, un evento che sottolinea l’importanza e la solennità della festa.

Il legame indissolubile tra la Madonna di Porto Salvo e il mare, protettrice di pescatori e gente di mare, sarà celebrato in modo speciale domenica 10 agosto. Nel pomeriggio, alle 17:30, si svolgerà la tradizionale e suggestiva “Processione a Mare”.

Partendo da Via San Martino, i fedeli accompagneranno l’imbarco della Madonna all’altezza del Lido lo Squalo. Seguirà una toccante processione in acqua, con preghiere dedicate ai marinai e alla vita del mare, prima del ritorno trionfale in Via San Martino.

La giornata conclusiva si aprirà con la solenne concelebrazione eucaristica delle 9:30, presieduta da Don Gianpaolo Roma, Ispettore dell’Ispettoria Salesiana Meridionale. A suggellare la festa, la sera di domenica, alle ore 21:00, l’intera giornata sarà allietata dal Complesso Bandistico Città di Soverato “U. Pacicca”, diretto dal maestro Luigi Tedesco, offrendo un momento di festa e condivisione.

La Festa di Maria Santissima di Porto Salvo non è solo un evento religioso, ma un momento di forte coesione sociale e di riscoperta delle radici e delle tradizioni soveratesi, capace di richiamare fedeli e visitatori da ogni dove, unendo spiritualità, cultura e folklore in un’unica, grande celebrazione.

PROGRAMMA CIVILE

Il tema scelto per quest’anno, “Con Maria, Pellegrini di Speranza”, fa da filo conduttore per le celebrazioni che animeranno la cittadina. La festa, che tradizionalmente attira numerosi fedeli e visitatori, si preannuncia ricca di momenti significativi.

Il programma civile, in particolare, prevede due serate speciali. La prima si terrà venerdì 8 agosto, alle 21:30, presso i giardini situati tra Via Pitagora e Via Cassiodoro. Qui si svolgerà uno spettacolo musicale che vedrà protagonista la Banda Giovanile John Lennon, promettendo un’esibizione che saprà intrattenere il pubblico di tutte le età.

La conclusione dei festeggiamenti sarà all’insegna della spettacolarità. Domenica 10 agosto, a mezzanotte in punto, il Lungomare Europa si illuminerà con un grandioso spettacolo pirotecnico. I fuochi d’artificio, a cura della Ditta De Rosa di Stalettì, sono da sempre uno dei momenti più attesi, capaci di creare un’atmosfera magica e suggestiva per salutare la conclusione della festa principale.

Un ultimo appuntamento, che chiude definitivamente le celebrazioni, è previsto per lunedì 18 agosto. Alle 19:00, presso la Chiesa di Porto Salvo in Via San Martino, si terrà l’estrazione dei numeri della lotteria, un momento di aggregazione e attesa che conclude in allegria i festeggiamenti in onore della Madonna.

La Festa di Maria SS.ma di Porto Salvo si conferma, dunque, un appuntamento imperdibile per Soverato, unendo fede, tradizione e momenti di svago, e ribadendo il forte legame della comunità con la sua protettrice.